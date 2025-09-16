Atroce beffa per Lorenzo Simonelli | fuori dalla finale dei 110 ostacoli per soli 3 millesimi!

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amarissima semifinale dei 110 ostacoli ai Mondiali di atletica per Lorenzo Simonelli che non si qualifica per soli 3 millesimi. Poi la beffa nella beffa: il suo 13"22 lo "condanna" solo al quarto posto in batteria, mentre in finale vanno altri due atleti col crono molto più alto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

