Atletica oggi in tv Mondiali 2025 | orari finali 16 settembre programma streaming azzurri in gara
Programma concentrato (per la prima volta) interamente nella sessione serale per la quarta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, appuntamento clou della stagione in corso di svolgimento a Tokyo. Day-4 in cui verranno assegnati altri quattro titoli iridati, con l’Italia che schiera nel complesso otto atleti martedì 16 settembre tra batterie, qualificazioni e finali. L’unico azzurro sicuramente in lizza oggi per una medaglia è Matteo Sioli, pronto a disputare la prima finale mondiale della carriera nel salto in alto a 19 anni con il sogno di ritoccare ulteriormente il primato personale e conquistare magari un piazzamento di prestigio a ridosso del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atletica - oggi
Europei a squadre atletica 2025 oggi: orari 26 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara
Dove vedere in tv gli Europei a squadre di atletica 2025 oggi: orari 26 giugno, programma, streaming, italiani in gara
Europei a squadre atletica 2025 oggi: orari 27 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara
Mondiali atletica 2025, c'è Furlani nel lungo - La diretta di oggi 15 settembre Gli azzurri in gara oggi e le finali - X Vai su X
Mondiali di atletica: Tamberi eliminato. Scotti record italiano. Oggi tocca anche a Jacobs - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; Mondiali di atletica 2025 a Tokyo: tutte le gare e i risultati LIVE; Mondiali di atletica, Aouani bronzo, Furlani in finale, Duplantis nuovo record del mondo - Duplantis: meglio di quanto potessi immaginare.
Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma di oggi 15 settembre e come vederli in tv - 15:20 – 100m ostacoli Femminile, finale (in caso di qualificazione, Carmassi Carraro) ... Come scrive corrieredellosport.it
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari lunedì 15 settembre, programma, streaming, azzurri in gara - Tutto pronto per la sessione serale della terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, evento clou della stagione post- Lo riporta oasport.it