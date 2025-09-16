Atletica Matteo Sioli | Tra due anni avrò più esperienza e più voglia di vincere

Matteo Sioli si classifica ottavo nella finale del salto in alto maschile ai Mondiali senior 2025 di atletica leggera: a Tokyo, in Giappone, l’azzurro supera 2.24 al secondo tentativo, dopo aver scavalcato 2.20 alla prima occasione, ma poi commette tre errori a 2.28. L’italiano ha parlato dopo la gara ai microfoni della FIDAL. L’ azzurro è comunque soddisfatto del piazzamento: “ Mi sono divertito tantissimo, non è magari la misura che rispecchia me, però sono molto felice di essere qui. L’obiettivo era quello di arrivare in finale, ci siamo riusciti, abbiamo anche conquistato un ottavo posto che, per come era iniziata la stagione outdoor, direi è veramente tanta tanta roba “. 🔗 Leggi su Oasport.it

