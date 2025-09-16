Atletica lombarda in festa | Doualla Vidal Crotti e Barzaghi tra successi e sogni azzurri

In occasione della cerimonia organizzata in Regione Lombardia a Milano per celebrare le medaglie internazionali dell’atletica lombarda conquistate nell’estate 2025 (Europei U20 ed EYOF), abbiamo raccolto le interviste ai protagonisti. La giovane sprinter Kelly Doualla, il marciatore Nicolò Vidal e il triplista Francesco Crotti raccontano emozioni, ambizioni e prossimi obiettivi. Spazio anche alle parole del presidente FIDAL Lombardia Luca Barzaghi, che traccia un bilancio sui risultati e le prospettive del movimento regionale. Un’occasione per rivivere i successi e guardare al futuro dell’atletica giovanile italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica lombarda in festa: Doualla, Vidal, Crotti e Barzaghi tra successi e sogni azzurri

In questa notizia si parla di: atletica - lombarda

I RISULTATI Chiuro, 13-14 settembre 2025 – Il weekend valtellinese di Chiuro ha ospitato i Campionati Regionali Allievi e Allieve, due giornate intense di gare e talento, che hanno visto protagonisti i migliori giovani dell’atletica lombarda. In chiave bresciana - facebook.com Vai su Facebook

Atletica lombarda in festa: Doualla, Vidal, Crotti e Barzaghi tra successi e sogni azzurri; Scudetti: festa per Brescia e Enterprise!; Cadetti: le sfide di Caorle per il tricolore.

Niente Mondiali per Kelly Doualla. L'allenatore: "Deve staccare. E c'è la scuola" - Il dibattito è chiuso: Kelly Doualla rinuncia alla possibile partecipazione con la 4x100 azzurra ai Mondiali di Tokyo (13- Lo riporta gazzetta.it

Atletica, Kelly Doualla dice no ai mondiali di Tokyo - La 15enne azzurra, fresca dei due ori agli europei U20 "rinuncia alla possibilità di essere inserita nel gruppo della staffetta 4x100 che ... Riporta rainews.it