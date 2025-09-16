Atletica Francesco Pernici | Darò cuore e gambe per cercare di centrare la finale

Con il secondo posto in 1’45?11 nella quinta delle sette batterie degli 800 metri piani maschili, l’azzurro Francesco Pernici centra l’accesso diretto alle semifinali, senza dover attendere i tempi di ripescaggio, ai Mondiali senior 2025 di atletica leggera, in corso a Tokyo, in Giappone: l’azzurro ha commentato quanto fatto ai microfoni di Rai Sport HD. L’italiano è visibilmente soddisfatto del riscontro ottenuto: “ Sono molto contento della prova di oggi, il lavoro fatto con il mio allenatore ha dato i suoi frutti. Sono molto contento, adesso bisogna rimanere tranquilli e concentrati, perché abbiamo solo fatto un passo, ce ne sarà un altro importantissimo dopodomani. 🔗 Leggi su Oasport.it

