Con il secondo posto in 1’45?11 nella quinta delle sette batterie degli 800 metri piani maschili, l’azzurro Francesco Pernici centra l’accesso diretto alle semifinali, senza dover attendere i tempi di ripescaggio, ai Mondiali senior 2025 di atletica leggera, in corso a Tokyo, in Giappone: l’azzurro ha commentato quanto fatto ai microfoni di Rai Sport HD. L’italiano è visibilmente soddisfatto del riscontro ottenuto: “ Sono molto contento della prova di oggi, il lavoro fatto con il mio allenatore ha dato i suoi frutti. Sono molto contento, adesso bisogna rimanere tranquilli e concentrati, perché abbiamo solo fatto un passo, ce ne sarà un altro importantissimo dopodomani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Francesco Pernici: “Darò cuore e gambe per cercare di centrare la finale”