Atletica Erika Saraceni | Non vedo l’ora di continuare a gareggiare tra i grandi

Erika Saraceni non è riuscita a centrare la finale del salto triplo femminile ai Mondiali 2025 di atletica leggera: a Tokyo, in Giappone, l’azzurra ha effettuato un solo tentativo valido, lungo 13.82 metri, seguito poi da due nulli, e la misura si è rivelata insufficiente per l’accesso tra le migliori 12. L’italiana ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD al termine delle qualificazioni. L’ analisi della prestazione odierna: “ Alla fine l’obiettivo era arrivare bene agli Europei Under 20, poi alla fine sono riuscita ad entrare nel ranking e quindi ho continuato ad allenarmi nonostante avessi un piccolo problema. 🔗 Leggi su Oasport.it

