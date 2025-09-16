Atletica Edoardo Scotti | Volevo entrare in finale a tutti i costi Amo questo sport mi rifarò
Nella seconda delle tre semifinali dei 400 metri piani maschili dei Mondiali senior 2025 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Tokyo, in Giappone, arriva l’ eliminazione di Edoardo Scotti, quinto in 44.77: l’azzurro, a caldo, commenta quanto fatto ai microfoni di Rai 2 HD. Scotti sa di non aver reso al meglio: “ Devo ammettere di essere stato appena un po’ più stanco dell’altra sera, e sono molto dispiaciuto, perché praticamente il mio obiettivo era correre più volte possibile qui, e volevo entrare in finale a tutti i costi, era il mio obiettivo, purtroppo oggi non è stata, a quanto pare, la mia giornata migliore, però fa parte del gioco, io ci ho provato. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atletica - edoardo
Edoardo Scotti show ai Mondiali di atletica: record italiano nei 400 metri con 44”45
Edoardo Scotti dopo il record italiano: “L’atletica inizia a diventare interessante, voglio la finale”
Mondiali atletica 2025, Edoardo Scotti record italiano nei 400: è in semifinale
Edoardo Scotti, record italiano! Ai Mondiali di Tokyo, il velocista azzurro ha corso i 400 metri in 44”45, stabilendo il nuovo primato nazionale e qualificandosi per la semifinale. “Il mio obiettivo è la finale. L’atletica così comincia a diventare interessante.” Leggi - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali atletica 2025, Edoardo Scotti record italiano nei 400: è in semifinale L'atleta ferma il cronometro a 44"45 - X Vai su X
Atletica, Edoardo Scotti: “Volevo entrare in finale a tutti i costi. Amo questo sport, mi rifarò”; Medagliere Mondiali atletica 2025: l’Italia è 12ma con 2 argenti e 2 bronzi; Edoardo Scotti: Finale 4X400? Ho fatto una cavolata.
Un velocissimo Scotti sfiora la finale - L'atleta lodigiano, tesserato con il Cus, ha terminato la gara con un tempo di 44"77: un altro crono di valore. Scrive gazzettadiparma.it
Mondiali di atletica, i risultati di oggi: Sioli ottavo nell'alto, Simonelli out nei 110hs - Nel triplo Derkach, che rientra dopo un periodo molto complicato, parte con un nullo. Segnala sport.sky.it