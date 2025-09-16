Atletica Edoardo Scotti | Volevo entrare in finale a tutti i costi Amo questo sport mi rifarò

Nella seconda delle tre semifinali dei 400 metri piani maschili dei Mondiali senior 2025 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Tokyo, in Giappone, arriva l’ eliminazione di Edoardo Scotti, quinto in 44.77: l’azzurro, a caldo, commenta quanto fatto ai microfoni di Rai 2 HD. Scotti sa di non aver reso al meglio: “ Devo ammettere di essere stato appena un po’ più stanco dell’altra sera, e sono molto dispiaciuto, perché praticamente il mio obiettivo era correre più volte possibile qui, e volevo entrare in finale a tutti i costi, era il mio obiettivo, purtroppo oggi non è stata, a quanto pare, la mia giornata migliore, però fa parte del gioco, io ci ho provato. 🔗 Leggi su Oasport.it

