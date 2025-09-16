Athletic elogia Conte | è uscito dalla sua comfort zone si è adattato al calcio di oggi Merita un grande riconoscimento

La prestazione autorevole – a tratti esaltante – offerta dal Napoli di Antonio Conte contro la Fiorentina ha colpito anche oltreoceano. Tanto che The Athletic, la sezione sportiva del New York Times, le ha dedicato un articolo di approfondimento titolato “I mostri di Firenze” in cui esalta il lavoro del tecnico leccese. Athletic e il Napoli 2.0 di Antonio Conte. “Il Napoli ha preso un treno diretto per Firenze, ma è stato costretto a fare dei cambiamenti. C’erano tre esordienti nella squadra titolare, una coppia di difensori centrali nuova di zecca, un nuovo centravanti, un nuovo rigorista e un modulo che rimane in fase di sviluppo”, sottolinea Athletic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

