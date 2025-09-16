Athletic crede nel Napoli outsider della Champions Lobotka sarà la rivelazione
Il portale sportivo del New York Times, The Athletic, ha pubblicato le opinioni di alcuni dei suoi giornalisti sui pronostici della prossima Champions League, che comincerà domani. Il Napoli giocherà il primo match giovedì contro il Manchester City. Il Napoli può essere l’outsider della Champions, Lobotka la rivelazione. Nelle valutazioni del giornalista James Horncastle compare spesso il Napoli, che potrebbe per lui essere addirittura l’outsider della competizione. Scrive Horncastle su Athletic: “Il Galatasaray potrebbe farci divertire, ma poi abbandonare presto la Champions. Per quanto riguarda un vero e proprio outsider, forse la maggiore somiglianza della competizione con il campionato aiuterà Antonio Conte a Napoli”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: athletic - crede
Jovetic non è stupito da Adžic: il montenegrino crede nel talento della Juventus “Il gol di Adzic all’Inter non mi ha stupito, in allenamento l’ho visto segnare tante volte in quel modo”. Stevan Jovetic, 35 anni, è molto più che un compagno di nazionale dell - facebook.com Vai su Facebook
#Zaniolo crede nel rilancio: "All’#Udinese per riprendermi l’Italia: è il passo più importante nella mia carriera" - X Vai su X
Athletic crede nel Napoli outsider della Champions, Lobotka sarà la rivelazione; Gudmundsson ci crede: domani il provino decisivo per il Napoli; Fiorentina, Pioli svela i convocati per il Napoli: Gudmundsson out, sfortuna nera per l'islandese!.
Athletic crede nel Napoli outsider della Champions, Lobotka sarà la rivelazione - Nei pronostici di Athletic sulla prossima Champions League, il Napoli risulta essere una delle outsider della competizione. Si legge su ilnapolista.it