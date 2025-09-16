Athletic crede nel Napoli outsider della Champions Lobotka sarà la rivelazione

Il portale sportivo del New York Times, The Athletic, ha pubblicato le opinioni di alcuni dei suoi giornalisti sui pronostici della prossima Champions League, che comincerà domani. Il Napoli giocherà il primo match giovedì contro il Manchester City. Il Napoli può essere l’outsider della Champions, Lobotka la rivelazione. Nelle valutazioni del giornalista James Horncastle compare spesso il Napoli, che potrebbe per lui essere addirittura l’outsider della competizione. Scrive Horncastle su Athletic: “Il Galatasaray potrebbe farci divertire, ma poi abbandonare presto la Champions. Per quanto riguarda un vero e proprio outsider, forse la maggiore somiglianza della competizione con il campionato aiuterà Antonio Conte a Napoli”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

