Torna la Champions League, martedì sarà il primo dei tre giorni che ci faranno ritrovare questa inimitabile competizione: prima giornata della fase campionato, che inizierà subito con degli scontri molto interessanti. Uno di questi è sicuramente quello tra Athletic Bilbao e Arsenal, che incroceranno i loro destini in un San Mamès pronto a ribollire di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Athletic Bilbao-Arsenal (Champions League, 16-09-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Odegaard non recupera