Atalanta Lookman e Scamacca out nell’ultimo allenamento Psg dubbio Kvaratskhelia

Parigi. La prima volta dell’ Atalanta all’ombra della Tour Eiffel: la sfida di mercoledì 17 settembre al Parc des Princes contro il Paris Saint-Germain sa di rivincita del quarto di finale del 2020 e apre la quinta esperienza nerazzurra in Champions League. Sono quasi 1.200 i tifosi che raggiungeranno la capitale francese: i primi sono già sbarcati lunedì sera. La squadra invece volerà da Orio dalle 16 di martedì e nell’elenco dei convocati non sono attese particolari sorprese. In mattinata a Zingonia l’allenamento della vigilia è stato infatti ancora senza Ademola Lookman, il cui fascicolo resta ancora aperto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it