Atalanta Juric | Vogliamo dimostrare chi siamo | il Psg è quasi perfetto ma concede spazi

16 set 2025

Parigi. Una positiva tensione accompagna Ivan Juric verso il suo esordio in Champions League da allenatore. Il calendario ha voluto che il suo primo impegno fosse anche il più difficile degli otto che aspettano l’ Atalanta nella League Phase: contro il Paris Saint-Germain campione in carica, al Parc des Princes. “Giochiamo contro una squadra fortissima, hanno qualche assenza come l’abbiamo anche noi, hanno anche cambi all’altezza, sarà una partita dura ma penso che siamo pronti ad affrontarla bene”. “Il nostro avversario ha davvero pochi punti deboli, però ci sono e cercheremo di sfruttarli. Chiaramente bisogna essere perfetti in fase difensiva, perché loro hanno qualità enormi: ci sono poche cose che li possono sorprendere, ma ci sono. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

