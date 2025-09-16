Atalanta Juric | Vogliamo dimostrare chi siamo | il Psg è quasi perfetto ma concede spazi
Parigi. Una positiva tensione accompagna Ivan Juric verso il suo esordio in Champions League da allenatore. Il calendario ha voluto che il suo primo impegno fosse anche il più difficile degli otto che aspettano l’ Atalanta nella League Phase: contro il Paris Saint-Germain campione in carica, al Parc des Princes. “Giochiamo contro una squadra fortissima, hanno qualche assenza come l’abbiamo anche noi, hanno anche cambi all’altezza, sarà una partita dura ma penso che siamo pronti ad affrontarla bene”. “Il nostro avversario ha davvero pochi punti deboli, però ci sono e cercheremo di sfruttarli. Chiaramente bisogna essere perfetti in fase difensiva, perché loro hanno qualità enormi: ci sono poche cose che li possono sorprendere, ma ci sono. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Atalanta, Ederson ko: controllo a Roma. Juric conferma la formazione anti-Pisa
Juric: «Lookman non sarà convocato, voglio un altro livello di appartenenza. L’Atalanta è umiltà e lavoro»
Atalanta, Carnesecchi al Manchester United? I nomi per Juric, incrocio con Milinkovic-Savic
Atalanta, Juric: “Vogliamo dimostrare chi siamo: il Psg è quasi perfetto, ma concede spazi”; Atalanta, De Roon: Dobbiamo dimostrare di fare grande partita anche con Juric; Juric Curioso di vedere il Psg, l'Atalanta è pronta.
Champions: Juric, l'obiettivo dell'Atalanta è andare avanti - "L'obiettivo di questa prima fase della competizione è andare avanti, in un modo o nell'altro". Lo riporta sport.quotidiano.net
Juric "Curioso di vedere il Psg, l'Atalanta è pronta" - "Sono molto concentrato, voglio preparare bene la partita, c'è poca emozione. Come scrive msn.com