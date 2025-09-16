Atalanta Juric più prudente col Psg | Pasalic trequartista torna Djimsiti

Ecodibergamo.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. Contro i campioni dell’ultima Champions il tecnico nerazzurro dovrebbe avanzare il croato alle spalle delle punte e inserire Musah o Brescianini in mediana. In difesa l’albanese in pole, dubbio Hien-Kossounou. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta juric pi249 prudente col psg pasalic trequartista torna djimsiti

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Juric più prudente col Psg: Pasalic trequartista, torna Djimsiti

In questa notizia si parla di: atalanta - juric

Atalanta, Ederson ko: controllo a Roma. Juric conferma la formazione anti-Pisa

Juric: «Lookman non sarà convocato, voglio un altro livello di appartenenza. L’Atalanta è umiltà e lavoro»

Atalanta, ecco il dopo Scamacca: 2 scudetti e 0.50 gol a partita con Juric

atalanta juric pi249 prudenteAtalanta, Juric più prudente col Psg: Pasalic trequartista, torna Djimsiti - Contro i campioni dell’ultima Champions il tecnico nerazzurro dovrebbe avanzare il croato alle spalle delle punte e inserire Musah o Brescianini in mediana. Secondo ecodibergamo.it

Atalanta, Juric: “Scamacca è pronto. Caso Lookman? Un male per i tifosi” - L’Atalanta si prepara per il suo esordio stagionale in Serie A: i nerazzurri ospiteranno in casa il neopromosso Pisa per la prima di campionato. Segnala gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Juric Pi249 Prudente