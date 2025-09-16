Atalanta destinazione Parigi | Lookman non convocato - Foto

Ecodibergamo.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CHAMPIONS. Dopo la seduta di ripresa di lunedì, martedì mattina 16 settembre l’Atalanta si è allenata a Zingonia prima di partire per la Francia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta destinazione parigi lookman non convocato foto

© Ecodibergamo.it - Atalanta, destinazione Parigi: Lookman non convocato - Foto

In questa notizia si parla di: atalanta - destinazione

Allenamento a Zingonia poi la partenza: destinazione Parigi per l’Atalanta - Foto

Atalanta, destinazione Parigi: Lookman non convocato - Foto; Allenamento a Zingonia poi la partenza: destinazione Parigi per l’Atalanta - Foto; Allenamento a Zingonia poi la partenza | destinazione Parigi per l’Atalanta - Foto.

atalanta destinazione parigi lookmanAtalanta, destinazione Parigi: Lookman non convocato - Foto - La partita è in programma alle 21 di mercoledì 17 settembre, a Parigi contro il Psg: sarà il primo match di Champions League per l’Atalanta di mister Juric. Da ecodibergamo.it

atalanta destinazione parigi lookmanAllenamento a Zingonia poi la partenza: destinazione Parigi per l’Atalanta - Dopo la seduta di ripresa di lunedì, martedì mattina 16 settembre l’Atalanta si è allenata a Zingonia prima di partire per la Francia. Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Destinazione Parigi Lookman