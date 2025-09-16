Assoluti nazionali in vasca corta | Ecco gli interventi nella piscina

Ilrestodelcarlino.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Fabriano e il suo impianto natatorio si preparano ad accogliere i campionati Italiani assoluti in vasca corta Finp il 15 e 16 novembre. Per questo il presidente della Po.Di.F Mirasole David Alessandroni, con gli assessori Maurizio Serafini, Raffaela Busini e il coordinatore dell’ impianto Edoardo Pataracchia, hanno fatto il punto sui lavori già fatti e quelli in cantiere. "Sono stati effettuati – spiega il presidente Alessandroni - gli interventi che come Polisportiva disabili Mirasole avevamo richiesto. Le nuove corsie frangiflutti e i blocchi di partenza di ultima generazione ci permetteranno di svolgere la nostra attività e organizzare gare di livello nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

assoluti nazionali in vasca corta ecco gli interventi nella piscina

© Ilrestodelcarlino.it - Assoluti nazionali in vasca corta: "Ecco gli interventi nella piscina"

In questa notizia si parla di: assoluti - nazionali

Volley maschile e femminile - "Csi»: finali nazionali. Barga e le toscane brillano agli assoluti

Golf, Campionati Nazionali a Squadre: trionfano Montecchia e Asolo negli Assoluti

Padel, la squadra femminile della “d’Annunzio” trionfa agli Assoluti nazionali di Anciu-Cral Università

Assoluti nazionali in vasca corta: Ecco gli interventi nella piscina; Campionato Italiano Open In Vasca Corta 2024: La Guida Completa; A Livorno la VI edizione dei Campionati Italiani Assoluti in Vasca Corta di nuoto paralimpico.

assoluti nazionali vasca cortaLa piscina di Fabriano tra gare e sostenibilità - La città di Fabriano ed il suo impianto natatorio si preparano ad accogliere i Campionati Italiani Assoluti in Vasca corta ... Come scrive radiogold.tv

D'Ambrosio e un'estate a tinte mondiali: "Dopo le medaglie ai Mondiali Juniores, voglio gli Europei in vasca lunga" - Dopo il record italiano in vasca corta sui 200 metri stile libero realizzato ai Criteria Giovanili in primavera, il 18enne vicentino h ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Assoluti Nazionali Vasca Corta