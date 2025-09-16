Assoluti nazionali in vasca corta | Ecco gli interventi nella piscina

La città di Fabriano e il suo impianto natatorio si preparano ad accogliere i campionati Italiani assoluti in vasca corta Finp il 15 e 16 novembre. Per questo il presidente della Po.Di.F Mirasole David Alessandroni, con gli assessori Maurizio Serafini, Raffaela Busini e il coordinatore dell’ impianto Edoardo Pataracchia, hanno fatto il punto sui lavori già fatti e quelli in cantiere. "Sono stati effettuati – spiega il presidente Alessandroni - gli interventi che come Polisportiva disabili Mirasole avevamo richiesto. Le nuove corsie frangiflutti e i blocchi di partenza di ultima generazione ci permetteranno di svolgere la nostra attività e organizzare gare di livello nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

