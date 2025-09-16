Assolavoro | in 1° sem 2025 boom assunti a tempo indeterminato da agenzie per il lavoro
(Adnkronos) – Complessivamente nei primi 6 mesi del 2025 il mercato del lavoro in somministrazione ha fatto registrare un boom degli occupati a tempo indeterminato, che superano 149mila unità segnando un +5,4% rispetto agli oltre 141mila medi del primo semestre del 2024. A certificarlo, con AdnkronosLabitalia, Assolavoro, l'associazione nazionale di categoria delle agenzie per il . Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: assolavoro - boom
Assolavoro: in 1° sem. 2025 boom assunti a tempo indeterminato da agenzie per il lavoro - Il presidente dell'associazione Francesco Baroni: 'percorso di ulteriore e progressiva qualificazione del lavoro tramite le Agenzie' ... Segnala msn.com