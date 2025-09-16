Associazione finanziata al narcotraffico | coinvolto anche noto pregiudicato di San Martino Valle Caudina
Tempo di lettura: < 1 minuto La Procura Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a 12 soggetti, indagati di aver costituito e di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga operante anche in Valle Caudina. Tra i vari indagati, infatti, spicca il nome di un noto pluripregiudicato di San Martino Valle Caudina M. R., 58 anni, che avrebbe avuto un ruolo di primo piano all’interno dell’associazione a delinquere. Il noto pregiudicato M. R. ha nominato come proprio difensore di fiducia l’Avvocato Vittorio Fucci. L’associazione aveva una struttura organizzativa piramidale, dove ognuno aveva un ruolo ben preciso rispetto all’approvvigionamento della droga, la fornitura, lo smercio, il finanziamento dell’associazione e il recupero delle somme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
