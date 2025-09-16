Assegno Unico Universale | pagamenti di settembre previsti il 22 e 23

Con il messaggio del 14 luglio l’INPS ha comunicato il calendario dei prossimi pagamenti relativi all’Assegno Unico Universale per il 2025. Per il mese di settembre, i pagamenti sono fissati nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

