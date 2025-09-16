Assalto in via Nonantolana. Inseguimento e aggressione, condannate due rapinatrici.

A bordo di un’auto avevano inseguito una coppia. Quando la vettura si era fermata al semaforo, lungo la via Nonantolana le tre, tutte donne, due sorelle ed una amica erano scese dalla macchina e avevano rapinato l’uomo che si trovava al volante dell’auto e aggredito la compagna, che si trovava al suo fianco. Infine una delle tre aveva tentato di travolgerlo mentre lo stesso si trovava in strada. Sono fioccate condanne pesanti, ieri, nell’ambito del processo con rito abbreviato per due delle tre responsabili della violenta e singolare rapina avvenuta il 12 febbraio dello scorso anno sulla via Nonantolana, ai danni di una coppia appunto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

