Assalto alle poste di Antignano raccolta firme per chiedere il ripristino del bancomat | Gravi disagi per gli abitanti

Livornotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel novembre del 2023 ignoti assaltarono le poste di piazza Giampaolo Bartolommei (Antignano) facendo saltare il bancomat per poi fuggire. Ingentu furono i danni subito dagli uffici tant'è che le poste restano chiuse per circa un anno e mezzo visto che sono state riaperte solamente ad aprile di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: assalto - poste

