Assalto alle poste di Antignano raccolta firme per chiedere il ripristino del bancomat | Gravi disagi per gli abitanti
Nel novembre del 2023 ignoti assaltarono le poste di piazza Giampaolo Bartolommei (Antignano) facendo saltare il bancomat per poi fuggire. Ingentu furono i danni subito dagli uffici tant'è che le poste restano chiuse per circa un anno e mezzo visto che sono state riaperte solamente ad aprile di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: assalto - poste
Una forte esplosione, poi l'assalto allo sportello delle Poste: paura e rabbia a San Paolo di Civitate
Assalto da film al polo logistico di Poste Italiane a Vidigulfo: 20 criminali in azione e furgone usato come ariete
Un commando all’assalto. Venti banditi in azione alla logistica delle Poste
+++ Assalto con la ruspa alle poste di Bitti: rubano il postamat e fuggono +++ Il furto attorno alle cinque del mattino. Sul posto le forze dell’ordine - facebook.com Vai su Facebook