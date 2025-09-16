Aspettando l' autunno… le prossime esperienze di Finestra sui Colli
Tornano le suggestive serate di Finestra sui Colli - Cene in Vigna, l’esperienza che celebra i sapori autentici del territorio tra tramonti spettacolari, vigneti e convivialità sotto le stelle. Tavolate tra le vigne, piatti preparati con prodotti locali e vini del territorio per vivere un momento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: aspettando - autunno
Aspettando sentieri d’autunno sabato 9 a Paglieta
Dischi dell'autunno, aspettando Sheeran e Taylor Swift: pop al femminile con Annalisa, Giorgia, Consoli. Torna Caparezza
Aspettando Cesena Comics parte ‘Autunno a fumetti’: laboratori e corsi dedicati alla nona arte
In coda a Roma aspettando un taxi che mi porti verso l'Hotel, domani mattina vi aspetto in diretta su RAI 1 a UnoMattina alle 9 per parlare di Piante per l'arrivo dell'autunno: echinaca, timo, eucalipto, rosa canina...Preparerò una tisana e dei fumenti o fumacchi - facebook.com Vai su Facebook
Aspettando Cesena Comics: In città prende avvio ‘Autunno a fumetti’, tra laboratori, corsi e incontri dedicati alla nona arte - X Vai su X