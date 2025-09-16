Asllani ex calciatore dell’Inter giocatore cruciale del centrocampo di Baroni | il suo impatto ai granata

Asllani, la certezza del Torino: il centrocampo trova stabilità con il nuovo acquisto dal Club nerazzurro. Il Torino sta finalmente trovando il giusto equilibrio in Serie A, e il quotidiano La Stampa si sofferma sull’impatto positivo che Kristjan Asllani sta avendo sulla squadra allenata da Baroni. Dopo un inizio di stagione altalenante, la squadra granata sta finalmente scoprendo il proprio volto, con un centrocampo che sembra aver trovato una nuova stabilità grazie all’ex Inter. Nell’articolo intitolato “Toro, si sente l’effetto Asllani. Più equilibrato e protetto”, il quotidiano sottolinea come il centrocampista albanese sia diventato una delle certezze più solide del reparto centrale del Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com

