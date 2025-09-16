Asllani ex calciatore dell’Inter giocatore cruciale del centrocampo di Baroni | il suo impatto ai granata
Asllani, la certezza del Torino: il centrocampo trova stabilità con il nuovo acquisto dal Club nerazzurro. Il Torino sta finalmente trovando il giusto equilibrio in Serie A, e il quotidiano La Stampa si sofferma sull’impatto positivo che Kristjan Asllani sta avendo sulla squadra allenata da Baroni. Dopo un inizio di stagione altalenante, la squadra granata sta finalmente scoprendo il proprio volto, con un centrocampo che sembra aver trovato una nuova stabilità grazie all’ex Inter. Nell’articolo intitolato “Toro, si sente l’effetto Asllani. Più equilibrato e protetto”, il quotidiano sottolinea come il centrocampista albanese sia diventato una delle certezze più solide del reparto centrale del Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com
Asllani Inter, porta chiusa alla permanenza! I nerazzurri non cambiano idea: la richiesta per il cartellino e la preferenza del calciatore
Asllani Bologna, Sky frena: manca l’intesa tra club e calciatore! Il punto
Le parole dell'allenatore del @TorinoFC_1906 Marco #Baroni in conferenza stampa dopo #RomaTorino. Asllani la sta stupendo? Baroni: “Sì, ma lui è un buon giocatore. Gli devo stimolare il passo giusto, ma è un calciatore che ha voluto fortemente il Torino - X Vai su X
Matteo Moretto - Contatti fitti tra Asllani e il Bologna, oggi può essere una giornata molto importante, il calciatore è sempre più verso i rossoblu, ultimi dettagli da contrattare. - facebook.com Vai su Facebook
Galante: “Torino, Asllani mi piace molto: l’ho conosciuto all’Inter e vi dico che…” - Fabio Galante, ex calciatore, intervistato da Tuttosport, ha parlato così del nuovo Torino di Marco Baroni: le sue dichiarazioni ... fcinter1908.it scrive
Inter, forte interesse del Torino per Kristjan Asllani: la situazione - Il club granata ha messo gli occhi sul calciatore albanese di proprietà dell’Inter Kristjan Asllani, centrocampista ex Empoli classe 2002. Lo riporta gianlucadimarzio.com