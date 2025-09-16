Asili nido Carnevali | Scadenze Pnrr rispettate ma si rischia di non poter attivare i servizi
“Non è ancora chiaro che l’urgenza educativa è una sfida di responsabilità che deve partire dallo Stato e dalle Regioni, con la collaborazione rilevante dei Comuni. Fare questo significa porre il tema al centro dell’agenda politica, riconoscendolo come priorità”. Lo ha detto la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, in un passaggio dell’intervista rilasciata al sito dell’ Anci – per cui è delegata all’Istruzione – dopo l’avvio dell’anno scolastico in moltissimi Comuni. “Il ruolo educativo che ricoprono insegnanti, dirigenti e personale è fondamentale – spiega l’ex deputata -. Per tutti loro l’aspettativa è di svolgere la propria missione educativa trovando modalità di collaborazione che consentano di organizzare servizi scolastici ed educativi inclusivi e di qualità, contrastando al tempo stesso le povertà educative”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
