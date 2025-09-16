Ascolti TV 15 Settembre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Atomheartmagazine.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti TV 16 Settembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 16 settembre 2025. La serata televisiva del 16 Settembre 2025 ha proposto un mix di cinema, fiction, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Il commissario Montalbano, mentre Canale 5 ha risposto con Io Canto Family, Italia 1 ha offerto Shark, Rete 4 e La7 hanno proposto rispettivamente È Sempre Carta Bianca e DiMartedì. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

ascolti tv 15 settembre 2025 i dati auditel della prima serata

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 15 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata

In questa notizia si parla di: ascolti - settembre

Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre

Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv lunedì 1 settembre: Champagne – Peppino di Capri, Battiti Live

Ascolti tv ieri lunedì 15 settembre chi ha vinto tra Temptation Island, Imma Tataranni, Augias e Porro; Ascolti TV 15 settembre: il ritorno di Temptation Island vince, la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della fortuna; Ascolti tv del 15 settembre: fiato sospeso su Stefano De Martino. Temptation contro Elettra Lamborghini.

ascolti tv 15 settembreAscolti tv ieri (15 settembre): Temptation torna e vince, Elettra Lamborghini parte bene e Scotti prende il largo su De Martino - Lo speciale condotto da Filippo Bisciglia trionfa col 20,2% di share, Imma Tataranni resiste in replica, Elettra Lamborghini parte bene: tutti i dati Auditel ... libero.it scrive

ascolti tv 15 settembreAscolti TV 15 settembre, il ritorno di Temptation Island: chi vince nell’access tra Affari Tuoi e La Ruota della fortuna - Nella serata di lunedì 15 settembre in prima serata su Canale 5 è tornato Temptation Island. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 15 Settembre