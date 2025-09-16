ASCOLTI SERIE A 3° GIORNATA | DUE PARTITE SUPERANO IL MILIONE OK LA ROMA E IL NAPOLI
Gli ascolti della terza giornata della Serie A EniLive con le solite dieci sfide. Una terza giornata molto interessante lato ascolti con il big match Juventus-Inter a 1.6 milioni di telespettatori, bene anche Milan-Bologna e Fiorentina-Napoli. Di seguito il dettaglio delle partite. Data Partita Orario Telespettatori 13 settembre 2025 Cagliari-Parma 15:01-16:55 326.553 13 settembre 2025 Juventus-Inter 18:01-19:55 1.687.803 13 settembre 2025 Fiorentina-Napoli 20:49-22:46 753.554 14 settembre 2025 Roma-Torino 12:30-14:29 666.239 14 settembre 2025 Atalanta-Lecce 15:01-16:51 179.821 14 settembre 2025 Pisa-Udinese 15:00-16:54 68. 🔗 Leggi su Bubinoblog
