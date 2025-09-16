Arrivano 4,7 milioni per la Via Verde | in programma lavori di sistemazione e adeguamento
Arrivano 4,7 milioni di euro per interventi di sistemazione e adeguamento della Via Verde, la pista ciclopedonale sulla Costa dei trabocchi.Il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha firmato due decreti per l’approvazione di due progetti di fattibilità tecnico-economica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: arrivano - milioni
Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor
Ristori per il maltempo, nel Padovano arrivano due milioni e 500mila euro
Decreto Scuola, arrivano 300 milioni per aumenti stipendi e assicurazione sanitaria estesa ai precari
Waterfront di via Crispi a Palermo: arrivano 12 milioni, accordo Comune-Autorità portuale I dettagli --> https://www.teleone.it/2025/09/15/riqualificazione-waterfront-di-via-crispi-a-palermo-arrivano-12-milioni-accordo-comune-autorita-portuale/ - facebook.com Vai su Facebook
Dal Governo arrivano in Toscana 131,4 milioni di euro per le alluvioni del 2023 Monni: «Sono risorse importanti, che utilizzeremo subito. Ma rimane ancora molto da fare rispetto al miliardo di danni stimato» - X Vai su X
Sviluppo economico, Liguria prima in Italia per uso dei fondi: e arrivano altri 80 milioni; Ospedale 'San Giuseppe', arrivano 6,7 milioni di euro per il Blocco H; Arrivano 9.300 assunzioni nella Pubblica amministrazione, 300 milioni la spesa.