Arrivano 4,7 milioni per la Via Verde | in programma lavori di sistemazione e adeguamento

Chietitoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano 4,7 milioni di euro per interventi di sistemazione e adeguamento della Via Verde, la pista ciclopedonale sulla Costa dei trabocchi.Il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha firmato due decreti per l’approvazione di due progetti di fattibilità tecnico-economica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

