Arriva il sistema di controllo della velocità sul ponte translagunare

Veneziatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sistema di monitoraggio della velocità, a tutela della sicurezza stradale, sarà installato ai due capi del ponte translagunare di Chioggia, lungo la statale Romea. Si chiama “Vergilius” ed è un dispositivo di controllo che rileva la velocità sia media che istantanea, può essere utilizzato per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arriva - sistema

Dobbiamo preoccuparci della stabilità del Sistema Solare? Il pericolo arriva da una stella

Colombia, la droga arriva grazie al sistema satellitare

Mercatini, arriva il nuovo sistema che permette agli ambulanti di pagare il posto per una sola giornata

Arriva Navigard, piattaforma per la sicurezza stradale - Arriva Navigard, piattaforma che, grazie ad un complesso sistema di algoritmi, gestisce e integra i dati provenienti dalle più avanzate tecnologie per la sicurezza stradale: dal controllo dei sorpassi ... Secondo ansa.it

Arriva il controllo di vicinato. Occhi aperti a favore di tutti. Assemblea per varare il gruppo - A fornire dettagli sul progetto Michele Giorgi, vigile del fuoco, referente dell’associazione. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Arriva Sistema Controllo Velocit224