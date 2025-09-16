Arriva Cerebro Il nuovo redditometro ancora più efficace | di cosa si tratta e come funzionano i controlli

Il nuovo redditometro sarà ancora più preciso ed efficace grazie all'arrivo di un evoluto sistema in grado di incrociare con sempre maggiore puntualità i dati bancari, fiscali e patrimoniali dei contribuenti alla ricerca di eventuali anomalie con quanto indicato nella dichiarazione dei redditi: il supporto tecnologico di " Cerebro ", dopo il via libera da parte del Garante della privacy arrivato lo scorso 4 agosto, promette di essere fondamentale per individuare casi di evasione fiscale o riciclaggio. Cerebro altro non è che un software realizzato ad hoc per fornire un prezioso supporto nelle indagini finanziarie e patrimoniali con l'obiettivo di contrastare la criminalità organizzata, ma non solo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

