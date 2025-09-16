Dopo aver incantato milioni di spettatori in 24 città del mondo, la mostra Immersive Disney Animation arriva finalmente per la prima volta in Europa, e lo farà proprio a Roma, a partire dal 3 ottobre 2025, nella storica cornice del Teatro Eliseo in Via Nazionale. Un successo globale pronto a incantare anche l’Italia. L’evento è organizzato da Lighthouse Immersive Studios, in collaborazione con i Walt Disney Animation Studios. Roma sarà la 25ª città ad accogliere questa straordinaria esperienza artistica e tecnologica. A spiegare la scelta della Capitale è Corey Ross, fondatore di Lighthouse Immersive Studios: “ Abbiamo ricevuto una grandissima richiesta per portare l’evento in Europa, e la splendida città di Roma rappresenta il luogo ideale per cominciare ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arriva a Roma “Immersive Disney Animation”, un viaggio magico nel mondo dei cartoni