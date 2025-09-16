Arriva a Roma Immersive Disney Animation un viaggio magico nel mondo dei cartoni
Dopo aver incantato milioni di spettatori in 24 città del mondo, la mostra Immersive Disney Animation arriva finalmente per la prima volta in Europa, e lo farà proprio a Roma, a partire dal 3 ottobre 2025, nella storica cornice del Teatro Eliseo in Via Nazionale. Un successo globale pronto a incantare anche l’Italia. L’evento è organizzato da Lighthouse Immersive Studios, in collaborazione con i Walt Disney Animation Studios. Roma sarà la 25ª città ad accogliere questa straordinaria esperienza artistica e tecnologica. A spiegare la scelta della Capitale è Corey Ross, fondatore di Lighthouse Immersive Studios: “ Abbiamo ricevuto una grandissima richiesta per portare l’evento in Europa, e la splendida città di Roma rappresenta il luogo ideale per cominciare ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: arriva - roma
Neil El Aynaoui, il regista che arriva alla Roma: intelligenza, rigori e margine di crescita
Una spiaggia in Piazza Roma, ad agosto arriva un grande evento di beach volley
Sorpresa Roma, il nuovo bomber arriva in prestito: ecco il piano
Logistica urbana, a Roma arriva Click & Log Il progetto di FS Logistix e Laziale Distribuzione mette al centro sostenibilità e innovazione. Un modello replicabile in tutta Italia #logisticaurbana #roma #clickandlog @raffaelaqu - X Vai su X
All’Olimpico arriva la prima sconfitta in campionato per la Roma di Gasperini Un capolavoro di Simeone al 59’ decide la gara - facebook.com Vai su Facebook
‘Immersive Disney Animation’, debutto europeo a Roma; Immersive Disney Animation, la “sbalorditiva” mostra dall'atmosfera magica e immersiva debutta a Roma a ottobre; Immersive Disney Animation a Roma: la magia dei classici prende vita al Teatro Eliseo.
Arriva a Roma “Immersive Disney Animation”, un viaggio magico nel mondo dei cartoni - A partire dal 3 ottobre 2025, Roma ospiterà per la prima volta in Europa la mostra Immersive Disney Animation, un evento spettacolare firmato Walt Disney Animation Studios e Lighthouse Immersive Studi ... Scrive ilgiornale.it
La mostra immersiva Disney Animation arriva a Roma per la prima volta in Europa dal 3 ottobre - La mostra immersive Disney animation debutta a Roma con un’esperienza unica che unisce tecnologia, arte e narrazione per far vivere i mondi dei film Disney in modo coinvolgente e interattivo ... Riporta gaeta.it