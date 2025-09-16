Arresto stellare di netflix per furto da 50.000 dollari
notizie in evoluzione sul caso di shimon hayut, protagonista di netflix. Il personaggio noto come Shimon Hayut, celebre per essere stato al centro del successo Netflix The Tinder Swindler, si trova nuovamente sotto i riflettori a causa di un’operazione giudiziaria. La vicenda riguarda un episodio di frode che lo vede coinvolto nel furto di oltre 50.000 dollari da una donna a Berlino. Questa notizia aggiunge un nuovo capitolo alla storia dell’uomo, già noto per aver simulato identità e truffato diverse vittime in tutto il mondo. l’arresto di shimon hayut: dettagli e circostanze. cronaca dell’arresto e motivazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: arresto - stellare
«Mi identifico con Lex Luthor», ha confidato James Gunn parlando del nuovo film su Superman. Intanto arriva una battuta d’arresto per Henry Cavill: durante gli allenamenti per Highlander, l’attore britannico ha subito un infortunio che lo costringerà a una pau - facebook.com Vai su Facebook
Furto di account con false offerte di lavoro da Netflix - I cybercriminali inviano email con offerte di lavoro che sembrano provenire da Netflix con l'obiettivo di rubare le credenziali dell'account Facebook. Riporta punto-informatico.it