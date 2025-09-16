Arrestato ladro seriale a Nuvolera | spaccava i vetri delle auto parcheggiate e ne aveva rubata una

Nuvolera – Un giovane di 23 anni di origine ucraina è finito in manette dopo essere stato sorpreso mentre rubava all’interno di alcune automobili parcheggiate per strada. L’episodio si è verificato lunedì nel comune di Nuvolera, in provincia di Brescia. L’intervento dei Carabinieri della radiomobile della compagnia di Brescia è scattato in seguito a diverse segnalazioni di cittadini che avevano notato furti in corso ai danni di vetture in sosta. I malviventi avevano agito frantumando i vetri delle auto per impossessarsi degli oggetti custoditi all’interno. Giunti sul posto, i militari hanno individuato il ventitreenne a bordo di un’ automobile appena rubata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arrestato ladro seriale a Nuvolera: spaccava i vetri delle auto parcheggiate (e ne aveva rubata una)

