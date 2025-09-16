Arrestato il truffatore di Tinder in Georgia Così raggirava le sue vittime
Simon Leviev, meglio conosciuto come il “truffatore di Tinder” è stato arrestato in Georgia, all’arrivo all’aeroporto di Batumi, nel sud-ovest del Paese. L’uomo, 34 anni, è diventato noto in tutto il mondo grazie al documentario “Tinder Swindler” (2022), che ripercorre come abbia truffato donne scandinave per 10 milioni di euro. In base alle prime informazioni a disposizione, è stato arrestato su mandato dell’Interpol, ma al momento non sono note le accuse a suo carico. Tra il 2017 e il 2019, Leviev avrebbe utilizzato Tinder per spacciarsi per figlio del miliardario Lev Leviev – magnate dei diamanti – per spennare le donne iscritte alla celebre app di incontri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: arrestato - truffatore
Truffatore condannato. Raggira anziano in casa, arrestato dalla Polizia
Napoli, con la tecnica del finto parente raggirava vittime anziane: arrestato truffatore
Truffatore americano arrestato a Fontanarossa: era ricercato in Spagna
Forlì, blitz notturno dei Carabinieri: giovane forza porta e finestra per entrare in casa altrui... a dormire! In altra operazione arrestato truffatore rumeno con mandato europeo e giovane sorpreso a dormire in casa altrui - facebook.com Vai su Facebook
A Prato i poliziotti #Squadramobile hanno arrestato un truffatore specializzato nella truffa del “finto incidente”. La figlia dell'89enne era con lei al momento della chiamata, ha capito che era una truffa e ha allertato la Polizia https://poliziadistato.it/articolo/1568af - X Vai su X
Il Tinder Swindler di Netflix è stato arrestato: il truffatore dell'app di incontri Simon Laviev si trovava in Georgia; Arrestato in Georgia “il truffatore di Tinder”; Georgia, arrestato Simon Leviev: il truffatore di Tinder reso celebre da una serie tv.
Georgia, arrestato Simon Leviev: il truffatore di Tinder reso celebre da una serie tv - Leggi su Sky TG24 l'articolo Georgia, arrestato Simon Leviev: il truffatore di Tinder reso celebre da una serie tv ... Come scrive tg24.sky.it
Il “Tinder Swindler” di Netflix è stato arrestato: il truffatore dell’app di incontri Simon Laviev si trovava in Georgia - L'uomo reso famoso dal documentario Netflix è stato arrestato in Georgia. Riporta ilfattoquotidiano.it