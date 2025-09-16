Arrestato il truffatore di Tinder | ha ingannato per anni donne adescate sui social

Today.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sua storia è diventata celebre in tutto il mondo grazie al documentario Netflix del 2022 "Il truffatore di Tinder", che ne aveva raccontato la vita fatta di lusso ostentato, jet privati e corteggiamenti sontuosi usati come esca per ingannare decine di donne. Oggi, però, per Shimon Yehuda Hayut. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arrestato - truffatore

Truffatore condannato. Raggira anziano in casa, arrestato dalla Polizia

Napoli, con la tecnica del finto parente raggirava vittime anziane: arrestato truffatore

Truffatore americano arrestato a Fontanarossa: era ricercato in Spagna

Il Tinder Swindler di Netflix è stato arrestato: il truffatore dell'app di incontri Simon Laviev si trovava in Georgia; Arrestato in Georgia “il truffatore di Tinder”; Arrestato il truffatore di Tinder: ha ingannato per anni donne adescate sui social.

arrestato truffatore tinder haIl “Tinder Swindler” di Netflix è stato arrestato: il truffatore dell’app di incontri Simon Laviev si trovava in Georgia - L'uomo reso famoso dal documentario Netflix è stato arrestato in Georgia. Da ilfattoquotidiano.it

arrestato truffatore tinder haIl “truffatore di Tinder” è stato fermato in Georgia - Simon Leviev, il trantacinquenne conosciuto a livello internazionale come il “ truffatore di Tinder “, è stato fermato in Georgia secondo quanto riportato da media locali e israeliani. Lo riporta drcommodore.it

Cerca Video su questo argomento: Arrestato Truffatore Tinder Ha