Arrestato il truffatore di Tinder | ha ingannato per anni donne adescate sui social

La sua storia è diventata celebre in tutto il mondo grazie al documentario Netflix del 2022 "Il truffatore di Tinder", che ne aveva raccontato la vita fatta di lusso ostentato, jet privati e corteggiamenti sontuosi usati come esca per ingannare decine di donne. Oggi, però, per Shimon Yehuda Hayut. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: arrestato - truffatore

Truffatore condannato. Raggira anziano in casa, arrestato dalla Polizia

Napoli, con la tecnica del finto parente raggirava vittime anziane: arrestato truffatore

Truffatore americano arrestato a Fontanarossa: era ricercato in Spagna

Forlì, blitz notturno dei Carabinieri: giovane forza porta e finestra per entrare in casa altrui... a dormire! In altra operazione arrestato truffatore rumeno con mandato europeo e giovane sorpreso a dormire in casa altrui - facebook.com Vai su Facebook

A Prato i poliziotti #Squadramobile hanno arrestato un truffatore specializzato nella truffa del “finto incidente”. La figlia dell'89enne era con lei al momento della chiamata, ha capito che era una truffa e ha allertato la Polizia https://poliziadistato.it/articolo/1568af - X Vai su X

Il Tinder Swindler di Netflix è stato arrestato: il truffatore dell'app di incontri Simon Laviev si trovava in Georgia; Arrestato in Georgia “il truffatore di Tinder”; Arrestato il truffatore di Tinder: ha ingannato per anni donne adescate sui social.

Il “Tinder Swindler” di Netflix è stato arrestato: il truffatore dell’app di incontri Simon Laviev si trovava in Georgia - L'uomo reso famoso dal documentario Netflix è stato arrestato in Georgia. Da ilfattoquotidiano.it

Il “truffatore di Tinder” è stato fermato in Georgia - Simon Leviev, il trantacinquenne conosciuto a livello internazionale come il “ truffatore di Tinder “, è stato fermato in Georgia secondo quanto riportato da media locali e israeliani. Lo riporta drcommodore.it