Arrestato il truffatore di Tinder Così raggirava le sue vittime
Simon Leviev, meglio conosciuto come il “truffatore di Tinder” è stato arrestato in Georgia, all’arrivo all’aeroporto di Batumi, nel sud-ovest del Paese. L’uomo, 34 anni, è diventato noto in tutto il mondo grazie al documentario “Tinder Swindler” (2022), che ripercorre come abbia truffato donne scandinave per 10 milioni di euro. In base alle prime informazioni a disposizione, è stato arrestato su mandato dell’Interpol, ma al momento non sono note le accuse a suo carico. Tra il 2017 e il 2019, Leviev avrebbe utilizzato Tinder per spacciarsi per figlio del miliardario Lev Leviev – magnate dei diamanti – per spennare le donne iscritte alla celebre app di incontri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
