Arrampicata sportiva i convocati dell’Italia per i Mondiali | Rogora Zurloni e Moroni guidano gli azzurri

Oasport.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia punta ad essere protagonista ai Mondiali 2025 di arrampicata sportiva, che si disputeranno a Seoul (Corea del Sud) dal 22 al 28 settembre. Verranno messi in palio sei titoli, proprio come alle Olimpiadi di Los Angeles, dove per la prima volta ogni singola specialità garantirà un titolo. La nostra Nazionale si presenterà in terra asiatica con 19 azzurri (dodici uomini e sette donne), tra cui spicca Laura Rogora. La Campionessa d’Europa di lead ha conquistato tre podi stagionali in Coppa del Mondo e punterà a una medaglia. Ad affiancarla nella disciplina tecnica ci saranno anche Ilaria Scolaris, Filip Schenk, Giorgio Tomatis e Giovanni Placci. 🔗 Leggi su Oasport.it

