Armi violenza e furti Carabinieri blitz all’alba Quattro arresti a Gello

Pontedera-Ponsacco, 16 settembre 2025 – Già venerdì sul podere Cincinnato a Gello e sulla campagna tra Pontedera e Ponsacco l'elicottero dei carabinieri aveva volteggiato a lungo. Ieri mattina poco dopo l'alba una maxi operazione sulla stessa zona, con elicottero, pattuglie dell'Arma a terra sia della compagnia di Pontedera che del nucleo cinofili di San Rossore, ha portato all'arresto di quattro uomini residenti nel podere Cincinnato, a Gello di Pontedera. Fanno parte tutti della stessa famiglia più volte negli anni finita al centro della cronaca per attività criminali. Un quinto è ancora ricercato.

