Armi violenza e furti Carabinieri blitz all’alba Quattro arresti a Gello

Pontedera-Ponsacco, 16 settembre 2025 – Già venerdì sul podere Cincinnato a Gello e sulla campagna tra Pontedera e Ponsacco l’elicottero dei carabinieri aveva volteggiato a lungo. Ieri mattina poco dopo l’alba una maxi operazione sulla stessa zona, con elicottero, pattuglie dell’Arma a terra sia della compagnia di Pontedera che del nucleo cinofili di San Rossore, ha portato all’arresto di quattro uomini residenti nel podere Cincinnato, a Gello di Pontedera. Fanno parte tutti della stessa famiglia più volte negli anni finita al centro della cronaca per attività criminali. Un quinto è ancora ricercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Impegno per la pace dei docenti del "Pieralli” di Perggs: contro ogni violenza, il Governo dica no alla vendità di armi
Impegno per la pace dei docenti del "Pieralli” di Perggs: contro ogni violenza, il Governo dica no alla vendita di armi
Papa: pace è desiderio popoli, governanti sostituiscano violenza armi con dialogo
Meloni e Odifreddi "litigano" sull'omicidio Kirk: "Commento spaventoso". "Io contro le armi, ma violenza chiama violenza" Scoppia il caso sulle dichiarazioni del matematico Piergiorgio Odifreddi, intervenuto venerdì 12 settembre a "L'aria che tira", programma - facebook.com Vai su Facebook
La polemica dopo le parole di Piergiorgio Odifreddi, l'intellettuale: "Sono contro le armi, ma violenza chiama violenza" #ANSA - X Vai su X
Gela, padre e figlio arrestati per detenzione illegale di armi - Carabinieri arrestano a Gela padre e figlio per detenzione illegale di fucile e pistola. Riporta ragusah24.it
Furti in casa e traffico di armi clandestine, blitz nel Salento: fermata la banda dell'Audi, tre arresti - Operazioni dei carabinieri a tutto campo sul territorio salentino: tre arresti in poche ore in provincia di Lecce. Da quotidianodipuglia.it