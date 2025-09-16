Argentina governo sanziona ditta israeliana Navitas Petroleum per trivellazioni illegali nella zona contesa di Malvinas nelle Falkland

Ilgiornaleditalia.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buenos Aires accusa Navitas Petroleum di trivellazioni illegali vicino alle Malvinas e minaccia nuove misure per difendere i propri diritti sovrani Il governo argentino ha sanzionato la ditta israeliana Navitas Petroleum a causa di trivellazioni ritenute "illegali", effettuate dall'azienda ne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

argentina governo sanziona ditta israeliana navitas petroleum per trivellazioni illegali nella zona contesa di malvinas nelle falkland

© Ilgiornaleditalia.it - Argentina, governo sanziona ditta israeliana Navitas Petroleum per trivellazioni "illegali" nella zona contesa di Malvinas nelle Falkland

In questa notizia si parla di: argentina - governo

Argentina, il governo Milei definisce "idioti" e "ritardati" i disabili mentali - In Argentina, un documento del governo ultraliberista di Javier Milei pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale definisce le persone che soffrono di disabilità cognitive "ritardati", e include all'interno ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Argentina Governo Sanziona Ditta