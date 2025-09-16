Argentina governo sanziona ditta israeliana Navitas Petroleum per trivellazioni illegali nella zona contesa di Malvinas nelle Falkland
Buenos Aires accusa Navitas Petroleum di trivellazioni illegali vicino alle Malvinas e minaccia nuove misure per difendere i propri diritti sovrani Il governo argentino ha sanzionato la ditta israeliana Navitas Petroleum a causa di trivellazioni ritenute "illegali", effettuate dall'azienda ne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: argentina - governo
L'Argentina, il governo Milei e la rimozione dei fatti https://antimafiaduemila.com/home/terzo-millennio/256-estero/106167-l-argentina-il-governo-milei-e-la-rimozione-dei-fatti.html… - X Vai su X
L'#Argentina, il governo #Milei e la rimozione dei fatti - facebook.com Vai su Facebook
Argentina, il governo Milei definisce "idioti" e "ritardati" i disabili mentali - In Argentina, un documento del governo ultraliberista di Javier Milei pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale definisce le persone che soffrono di disabilità cognitive "ritardati", e include all'interno ... Si legge su tg24.sky.it