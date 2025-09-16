Ehhhhhh, che spettacolo oggi all’ora di pranzo in pieno centro! Là, davanti a tutti, in Piazza Risorgimento, c’era l’omino del giorno: col cartone del Tavernello in mano, s’è messo a smanettare dentro la fontana come fosse chiamato dall’Enel a fare manutenzione d’urgenza. Braccio immerso fino al gomito, sembrava stesse pescando i premi della riffa alla festa dell’Unità: tirava su di tutto, plasticacce, cicche, schifezze assortite. La gente lo guardava e pensava: “Oh, magari la sistema davvero, la fontana, che son mesi che non si vede più una bolla d’acqua manco per sbaglio.”. Invece no! Dopo venti minuti buoni di “manutenzione alcolica”, la fontana era mezza smontata, e lui sempre col Tavernello sotto braccio, manco fosse la cassetta degli attrezzi. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, piazza Risorgimento: tecnico o tavernellologo?