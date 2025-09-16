Arezzo piazza Risorgimento | tecnico o tavernellologo?
Ehhhhhh, che spettacolo oggi all’ora di pranzo in pieno centro! Là, davanti a tutti, in Piazza Risorgimento, c’era l’omino del giorno: col cartone del Tavernello in mano, s’è messo a smanettare dentro la fontana come fosse chiamato dall’Enel a fare manutenzione d’urgenza. Braccio immerso fino al gomito, sembrava stesse pescando i premi della riffa alla festa dell’Unità: tirava su di tutto, plasticacce, cicche, schifezze assortite. La gente lo guardava e pensava: “Oh, magari la sistema davvero, la fontana, che son mesi che non si vede più una bolla d’acqua manco per sbaglio.”. Invece no! Dopo venti minuti buoni di “manutenzione alcolica”, la fontana era mezza smontata, e lui sempre col Tavernello sotto braccio, manco fosse la cassetta degli attrezzi. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: arezzo - piazza
Arezzo, piazza Guido Monaco: “pelo d’arte” all’ora dell’aperitivo
“Arezzo Moonlight festival” torna in Piazza Grande
Arezzo si veste di bianco: torna la grande cena in piazza Grande
Amaranto Channel. . Ad Arezzo Piazza Zucchi è stata ancora una volta al centro di iniziative contro quanto sta succedendo in Palestina. - facebook.com Vai su Facebook
Coldiretti a confronto con i candidati della provincia di Arezzo al Consiglio Regionale della Toscana; Prevenzione in Piazza con LILT e Misericordia di Arezzo; Arezzo, chiude storico negozio di fiori dopo 70 anni. Tra le storie il matrimonio annullato ad un passo dall'altare.
Piazza Risorgimento e terminal, a marzo lo start ai cantieri a Benevento - Sul fronte delle opere pubbliche, il 2024 sarà l'anno della riqualificazione dell'area piazza Risorgimento - Segnala ilmattino.it
Giubileo: piazza Risorgimento, a breve la nuova viabilità - Tra pochi giorni sarà avviata la viabilità definitiva di piazza Risorgimento con le auto in entrambi i sensi sul lato di via Ottaviano, entro fine mese sarà spostato l'infopoint da via del Colonnato ... Si legge su ansa.it