Arce sorpresi a scaricare rifiuti speciali nella selva comunale

Grave episodio di inquinamento ambientale nella serata di ieri ad Arce, dove un’azione congiunta tra amministrazione comunale e forze dell’ordine ha portato a un importante intervento contro l’abbandono illecito di rifiuti speciali.A darne notizia è stato il sindaco Gino Germani, con un post. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it