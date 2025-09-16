Arce sorpresi a scaricare rifiuti speciali nella selva comunale
Grave episodio di inquinamento ambientale nella serata di ieri ad Arce, dove un’azione congiunta tra amministrazione comunale e forze dell’ordine ha portato a un importante intervento contro l’abbandono illecito di rifiuti speciali.A darne notizia è stato il sindaco Gino Germani, con un post. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: arce - sorpresi
Arce, sorpresi a scaricare rifiuti speciali nella selva comunale; Arce – Scaricano rifiuti nel bosco, presi nella notte grazie alla segnalazione del Comune e l’intervento tempestivo dei Carabinieri.
Sacchi neri nell’Elzana. Sorpresi a scaricare rifiuti. Blitz dei carabinieri - E’ successo la scorsa settimana, domenica 24 agosto, quando i carabinieri durante un servizio di pattugliamento si sono imbattuti in un “veicolo sospetto“. Scrive lanazione.it