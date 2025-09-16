Apre il primo punto vendita dei supermercati Pro7

Apre il primo supermercato con insegna Pro7. Giovedì 18 settembre alle 8,30, in via Luciani a Vitulazio, il taglio del nastro. E’ il 2020 quando la nascente RetailPro si presenta al mondo della Gdo. Una realtà nuova nel panorama del retail, un nuovo Centro Distributivo in Campania che attraverso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: apre - primo

Dragon Ball, per l'anniversario dei 40 anni, apre il primo store ufficiale della saga di Akira Toriyama

A Bologna apre il terzo negozio Humana: è il primo nella formula "People"

In un borgo del Cilento apre il primo ristorante al mondo interamente dedicato al fico

Birkenstock apre a Milano il suo primo flagshipstore: ecco come sarà; Novità a Cordenons, arriva il primo negozio Action della provincia; Action apre un nuovo negozio nella zona sud di Torino: sarà aperto 7 giorni su 7.

Apre il primo punto vendita dei supermercati Pro7 - Giovedì 18 settembre, in via Luciani a Vitulazio, il taglio del nastro. Riporta casertanews.it

Sole365 apre il suo centesimo punto vendita e il primo a Benevento: giovedì 12 giugno l'inaugurazione - Sole365 aprirà, il 12 giugno alle ore 10:00, il suo centesimo punto vendita e primo a Benevento in via Vito Ievolella spegnendo simbolicamente cento candeline e accendendo una nuova luce nel cuore ... ilmattino.it scrive