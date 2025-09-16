Appuntamento sul grande schermo del Fulgor | una stagione autunnale ricca di star emozioni e grandi rassegne
Il 2024 è stato un anno intenso per il Cinema Fulgor, che ha confermato il suo ruolo di cuore pulsante della cultura cinematografica a Rimini. Con oltre 1.200 proiezioni in quasi 300 giorni di attività, la sala ha mantenuto un ritmo costante e appassionato, restando aperta sette giorni su sette e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Il Cinema Fulgor riapre le porte: un anno di cinema, cultura e incontri - Il Cinema Ritrovato, grazie alla collaborazione con la Cineteca di Bologna, fa tornare sul grande schermo classici restaurati come La febbre dell’oro di Chaplin, Peeping Tom di Michael Powell e ... Segnala newsrimini.it