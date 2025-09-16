Appuntamenti alla Festa dell' Unità arriva la segretaria del Pd Elly Schlein

La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein parteciperà all'appuntamento della Festa dell'Unità, in programma giovedì 18 settembre alle 19, al Baluardo di Santa Maria della Fortezza in viale IV novembre. Un incontro politico, destinato a essere seguito alle 21 dalla musica live. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

