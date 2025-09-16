Approvato il progetto di recupero dell’ex Anfass | diventerà un cohousing per l' emergenza abitativa

Nella seduta della Giunta Comunale di Padova del 2 settembre scorso è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di recupero e ristrutturazione dell’edificio ex Anfass al numero civico 1 di via Altichiero, che diventerà così entro la fine del 2026 uno dei tre edifici che l'amministrazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

