Apple Sports debutta in Italia | un’app gratuita della Mela per risultati e statistiche in tempo reale

Dday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’app gratuita di Apple porta su iPhone aggiornamenti live, classifiche e dati ufficiali di campionati e tornei di calcio, basket, motori e altri sport. 🔗 Leggi su Dday.it

apple sports debutta in italia un8217app gratuita della mela per risultati e statistiche in tempo reale

© Dday.it - Apple Sports debutta in Italia: un’app gratuita della Mela per risultati e statistiche in tempo reale

In questa notizia si parla di: apple - sports

Apple Sports arriva in Italia con risultati in tempo reale, statistiche e widget; Apple Sports debutta in Italia: un’app gratuita della Mela per risultati e statistiche in tempo reale; Apple Sports, l'app per seguire in tempo reale risultati e statistiche, arriva in Italia.

apple sports debutta italiaApple Sports disponibile da oggi in Italia: il modo più semplice per seguire tutti gli sport - Con Apple Sports è possibile rimanere aggiornati in tempo reale sulle partite della proprio squadra del cuore, ma anche molto altro. Lo riporta smartworld.it

apple sports debutta italiaApple Sports, l'app per seguire in tempo reale risultati e statistiche, arriva in Italia - L'applicazione sportiva di Apple debutta oggi in otto nuovi Paesi, tra cui Italia e Francia, con copertura delle principali competizioni calcistiche e di numerosi altri sport ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Apple Sports Debutta Italia