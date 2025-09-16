Appalto dei servizi cimiteriali al Comune di Frosinone la Cisl | Chiesti interventi per tutelare i lavoratori
Si è tenuto questa mattina un incontro tra l'Amministrazione comunale, rappresentata dal Vicesindaco Scaccia, dirigenti e funzionari responsabili, e la Cisl Fp Frosinone, per discutere dell'appalto relativo alla gestione dei servizi cimiteriali.Nel corso della riunione la Cisl Fp ha evidenziato.
