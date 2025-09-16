Anziana mummificata sulla figlia una consulenza psichiatrica
Bergamo. Verrà disposta una consulenza psichiatrica su P.B., la 60enne che per un anno avrebbe nascosto il corpo della madre Francesca Pettinato in un appartamento in via de Gasperi, a due passi dallo stadio. La pm Giulia Angeleri affiderà l’incarico allo psichiatra Massimo Biza, al fine di valutare lo stato mentale della donna. Attraverso una serie di test e colloqui, l’esperto dovrà chiarire se la 60enne è capace di intendere e volere e, dunque, se è imputabile in ottica processuale. Un dubbio sorto, per esempio, osservando l’appartamento della donna, pieno di scartoffie e rifiuti di ogni tipo accumulati nel tempo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
