Antonio Giannotti vince con Gigliola la 13ª edizione di Panettone Day
Si chiama “Gigliola” il panettone che ha incantato la giuria tecnica della 13ª edizione di Panettone Day, portando sul gradino più alto del podio Antonio Giannotti, maestro pasticciere dell’azienda Perrotta di Montella (AV), premiato nella categoria “Miglior Panettone Creativo Dolce”. Ma Gigliola. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: antonio - giannotti
L’INCIDENTE STRADALE SULLA TITO - BRIENZA. IL PARROCO DEL PANTANO DI PIGNOLA, DON ANTONIO MALIANTE, TRASFERITO AL CENTRO GRANDI USTIONATI DI BARI. ALTRE OTTO PERSONE RICOVERATE IN CODICE GIALLO TRA VILLA D’ - facebook.com Vai su Facebook
Antonio Giannotti vince con “Gigliola” la 13ª edizione di Panettone Day; Antonio Giannotti vince il Panettone senza confini 2022; Panettone senza confini, Antonio Giannotti della pasticceria Perrotta vince la 7^ edizione.