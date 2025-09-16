Antonio Giannotti vince con Gigliola la 13ª edizione di Panettone Day

Avellinotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama “Gigliola” il panettone che ha incantato la giuria tecnica della 13ª edizione di Panettone Day, portando sul gradino più alto del podio Antonio Giannotti, maestro pasticciere dell’azienda Perrotta di Montella (AV), premiato nella categoria “Miglior Panettone Creativo Dolce”. Ma Gigliola. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

