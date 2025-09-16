Antiterrorismo istigava sui social ad attacchi contro gli italiani come l' 11 settembre

Sabato scorso gli agenti della sezione dall’antiterrorismo internazionale della digos di Firenze hanno denunciato un 53enne siriano per il reato di “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, con l’aggravante della finalità di discriminazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

