Anticiclone subtropicale e scuole surriscaldate | temperature fino a 35 gradi nelle aule 90% degli istituti in sofferenza mentre cresce il fronte per posticipare l’anno scolastico di 2-3 settimane

Orizzontescuola.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'anticiclone subtropicale si prepara a investire l'Italia proprio in concomitanza con l'apertura del nuovo anno scolastico 20252026, creando una situazione meteorologica definita dagli esperti come "potenzialmente eccezionale". La massa d'aria calda di origine subtropicale marittima attraverserà l'Europa dalla penisola iberica fino ai confini occidentali della Russia, spinta dall'evoluzione di una saccatura nord atlantica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

