Anniversario della Liberazione di Rimini Una settimana di eventi per celebrare la memoria e la libertà

Il 21 settembre prossimo ricorre l'81° anniversario della Liberazione di Rimini, giornata che pose fine a undici mesi di immani sofferenze iniziate il primo novembre 1943. I devastanti bombardamenti aerei avevano cancellato oltre l'80% del patrimonio edilizio e delle infrastrutture cittadine. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: anniversario - liberazione

Musica e memoria, Bobbio celebra l'81esimo anniversario della liberazione

Due giornate per celebrare l'81° anniversario della Liberazione della città di Arezzo dal nazifascismo

L’81° Anniversario della Liberazione della città di Arezzo dal Nazifascismo

In occasione dell'80° anniversario della Liberazione vi proponiamo ancora due eventi. Convegno a cura di Clara Bounous "La Resistenza. Pagine di storia partigiana nelle valli del pinerolese" - sabato 20 settembre ore 17.00 Mostra fotografica "St - facebook.com Vai su Facebook

Anniversario della Liberazione di Rimini. Una settimana di eventi per celebrare la memoria e la libertà; 80° della Liberazione a Rimini e provincia; Sport, musica e incontri nella settimana che celebra la Liberazione. Tanti appuntamenti nei “ponti” di primavera a Rimini.

21 settembre 1944, la Liberazione di Rimini: gli eventi per ricordare (FOTO) - Il 21 settembre prossimo ricorre l'81° Anniversario della Liberazione di Rimini, giornata che pose fine a undici mesi di immani sofferenze iniziate il primo ... Si legge su chiamamicitta.it

A Cattolica l'anniversario della Liberazione si celebra nella nuova sede Anpi - Cattolica ha celebrato l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo nella nuova sede dell’Anpi in via Milazzo, dopo l’atto vandalico che ha devastato la precedente che si trovava nell’ex casa ... Secondo newsrimini.it