Anniversario della Liberazione di Rimini Una settimana di eventi per celebrare la memoria e la libertà

Il 21 settembre prossimo ricorre l'81° anniversario della Liberazione di Rimini, giornata che pose fine a undici mesi di immani sofferenze iniziate il primo novembre 1943. I devastanti bombardamenti aerei avevano cancellato oltre l'80% del patrimonio edilizio e delle infrastrutture cittadine. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

